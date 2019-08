Semnal de alarma pentru CFR Cluj. Celtic este in mare forma si a marcat 7 goluri la debutul campionatului in Scotia

Ziare.

com

Dupa ce au trecut de estonii de la Nomme Kalju cu 7-0 la general in turul II, cei de la Celtic au inceput intr-un mod furtunos sezonul din Scotia, cu victorie la scor, 7-0 in fata celor de la St. Johnstone, in prima etapa din Scottish Premier League.Baietii lui Neil Lennon au facut spectacol pe teren propriu in aceasta prima etapa, cu goluri marcate de Ryan Christie, autor al unui hattrick, M.Johnston, Olivier Ntcham, Odsonne Edouard si Leigh Griffiths.Celtic si-a egalat cea mai mare diferenta de scor reusita vreodata in Premiership.Lennon este la al doilea mandat pe banca alb-verzilor si iata ce echipa de start a folosit:La Celtic, in acest meci, a debutat fostul dinamovist Hatem Elhamed care a jucat pe un post inedit, cel de fundas dreapta.Celtic a avut 76% posesie in partida de mai sus si nu mai putin de 24 de sanse de gol.Mansa tur dintre CFR si Celtic va avea loc in Gruia, miercuri pe 7 august, meci LIVE pe Ziare.com.