Suma uriasa pe care CFR Cluj o va primi de la UEFA

Campioana Romaniei, ajunsa in grupele Europa League dupa ce a fost invinsa de Slavia Praga in playoff-ul Ligii Campionilor, si-a adaugat, joi seara, odata cu victoria de la Rennes, inca 570.000 de euro.In total, CFR Cluj a ajuns la 11.054.450 de euro in acest sezon de cupe europene, anunta Fanatik CFR Cluj s-a impus cu 1-0 pe terenul lui Rennes , in etapa a 3-a din Grupa E a Europa League.Clujenii au jucat in superioritate numerica inca din minutul 5, iar apoi, in startul reprizei secunde, Rennes a ramas chiar in 9 jucatori. Cu toate acestea, CFR Cluj a suferit pentru victorie.Dupa trei etape disputate in Grupa E din Europa League, CFR Cluj ocupa locul 2 in clasament, cu 6 puncte, fiind depasita de Celtic, care a acumulat 7 puncte. Lazio ocupa locul 3, cu 3 puncte, iar Rennes se afla pe ultimul loc, cu un singur punct.