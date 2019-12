Sumudica a pus ochii pe un fotbalist de la CFR Cluj: Iata pe cine vrea sa transfere in Turcia

Ziare.

com

Potrivit publicatiei Gaziantep Gunes , tehnicianul roman il monitorizeaza atent pe Damian Djokovic.Croatul in varsta de 29 de ani este om de baza in angrenajul lui Dan Petrescu de la CFR si ar putea fi interesat de un transfer in strainatate, turcii oferindu-i un salariu considerabil mai mare.Totusi, ardelenii n-ar fi dispusi sa renunte la jucatorii importanti in aceasta iarna intrucat echipa este calificata in primavara europeana, acolo unde va infrunta Sevilla.Plecarea lui Djokovic l-ar putea infuria si mai mult pe Dan Petrescu, antrenorul reprosand constant calitatea lotului pe care il are la dispozitie si cerand noi transferuri M.D.