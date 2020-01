Tucudean a revenit in fotbal dupa jumatate de an

Ziare.

Fostul international roman a decis sa se retraga temporar in vara anului trecut, pe fondul unor probleme la inima pe care nu reusise sa le rezolve.La vremea respectiva, el a spus ca are nevoie de o pauza mai lunga pentru a-i da timp corpului sa isi revina.Dupa sase luni de vacanta el a revenit in lotul CFR-ului la inceputul anului, iar acum a aparut si in echipa lui Petrescu.Tucudean a fost trimis pe teren in ultimele 20 de minute, remarcandu-se printr-o ratare mare.CFR Cluj a pierdut duelul cu nemtii de la Kiel, scor 1-2, insa revenirea lui Tucudean este o veste excelenta pentru antrenorul Dan Petrescu.M.D.