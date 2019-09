Tucudean s-a retras din fotbal din cauza problemelor la inima!

Ziare.

Desi are numai 28 de ani, Tucudean s-a confruntat in ultimul an cu mai multe probleme la inima, fiind operat de doua ori fara ca afectiunea sa dispara.Prin urmare, fotbalistul a horatat sa renunte temporar la fotbal pentru a fi supus unor analize detaliate."Clubul CFR 1907 Cluj anunta faptul ca atacantul nostru George Tucudea va lua o pauza de la activitatea fotbalistica! Totul vine ca urmare a problemelor de sanatate aparute in ultimele luni care l-au tinut departe de teren. In perioada care va urma, fotbalistul isi va lua o pauza pentru refacere si pentru a efectua cateva investigatii suplimentare, care sa-i ofere garantia ca poate reveni in fotbal la cel mai inalt nivel.Noi, toti cei din Familia CFR, suntem si vom fi mereu alaturi de George Tucudean si il vom sustine in toate demersurile sale. Avem toata increderea ca "Tucu" va reveni mai puternic in iarba si ca ne va ajuta in continuare sa castigam trofee. Si-a adus contributia de atatea ori prin golurile sale in obtinerea unor victorii importante, iar acum e randul nostru sa fim alaturi de el", se arata in comunicatul campioanei.In primavara acestui an Tucudean era supus unei interventii chirurgicale la inima intr-o clinica din Viena pentru a rezolva o problema minora, dupa cum chiar el a dezvaluit ulterior.Pentru ca aceasta problema nu a trecut, atacantul a fost operat din nou, insa din nou fara succes, astfel ca acum a luat hotararea drastica de a renunta temporar la fotbal.Inainte de a-si anunta decizia, el a discutat cu selectionerul Cosmin Contra si i-a transmis acestuia sa nu il convoace pentru meciurile echipei nationale.M.D.