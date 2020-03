Un fotbalist de la CFR Cluj face dezvaluiri uluitoare in presa din Olanda: Cum a fugit patronul cu banii si de ce a fost concediat Edi Iordanescu

Ziare.

Mijlocasul croat spune ca in Romania e o adevarata minune daca iti incasezi salariul la timp si dezvaluie modul incredibil in care Edi Iordanescu a fost demis de la gruparea din Gruia."In prima perioada, patronul a scos banii din club si a plecat in Dubai. In a doua jumatate a sezonului nu s-au mai platit salariile. Aici e ceva special daca iti incasezi salariul la timp", a povestit Djokovic intr-un interviu acordat publicatiei batave AD "In prima repriza a meciului cu Malmo am primit un gol dupa o gafa a portarului. La pauza, patronul l-a sunat pe team manager si i-a cerut sa schimbe portarul, insa antrenorul s-a opus. Apoi, i-a transmis ca va fi concediat, ceea ce s-a si intamplat", a mai spus acesta.Comportamentul romanilor a venit iar ca un soc pentru jucatorul care a mai evoluat, printre altele, la Sparta Rotterdam (Olanda), Bologna (Italia), Creuther Furth (Germania)."Romanii pot petrece ca si cum n-ar mai exista ziua de maine. Cand am devenit campioni au fost trei zile de sarbatoare, iar banii n-au mai fost o problema. Trebuie sa aiba tot. Cele mai scumpe haine, cea mai buna masa din club, toata bautura... Datorii? Sunt griji pentru ziua de maine", a conchis fotbalistul in varsta de 29 de ani.Damjan Djokovic evolueaza la CFR Cluj din 2017. A mai jucat in Gruia si in sezonul 2013/2014, sub forma de imprumut de la Bologna.I.G.