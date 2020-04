Un fotbalist le-a spus francezilor cum respecta romanii restrictiile impuse de Guvern

Ziare.

com

Boli i-a laudat pe romani pentru felul in care respecta masurile de distantare sociala si ca nu prea ies afara."De la mijlocul lui martie stam in casa si vom continua pana pe 14 mai. Ca sa poti sa iesi din casa, trebuie sa completezi o declaratie, ca in Franta. Restrictiile sunt respectate cu strictete de oamenii de aici. Nu vad multi oameni afara", a afirmat Boli pentru Lucarne Opposee. In schimb, Boli a mentionat ca mai iese din izolare pentru a merge sa se antreneze la baza lui CFR Cluj "De trei ori pe saptamana, in grupuri de doi-trei jucatori , ne intalnim la centrul de pregatire al lui CFR pentru a ne mentine forma fizica. Eu ma intalnesc cu Mike Cestor si Billel Omrani acolo. Facem exercitii la sala si atingem un pic si mingea", a adaugat Boli.Fundasul central este imprumutat la CFR pana la 1 iulie, dar spune ca vrea sa ramana.In plus, el a anuntat ca salariul sau nu a fost deocamdata micsorat.C.S.