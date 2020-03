Un fotbalist portughez vrea sa fie naturalizat: Vreau sa imbrac tricoul minunat al Romaniei

Ziare.

Fundasul stanga afirma ca a facut deja toate demersurile si spera ca in curand sa imbrace tricoul tricolor."Eu, la inceputul lunii februarie, am trimis la Minister toate documentele si nu mai depinde de mine acum, ci de cum se grabesc ei. Mi-au spus ca intre 3 si 6 luni dureaza. Eu sper sa fie cat mai repede.Eu oricum o sa locuiesc aici dupa ce termin fotbalul si o sa am mai multe beneficii, ca cetatean al Romaniei. Daca ma duc la nationala, m-as bucura pentru ca tara asta mi-a dat tot ce am ca fotbalist si ar fi bine sa imbrac tricoul asta minunat si sa ne calificam la Euro", a spus Mario Camora la Digi Sport De asemenea, directorul tehnic al FRF Mihai Stoichita , a afirmat ca ar fi de acord cu aceasta naturalizare."Daca Radoi il va avea pe Camora cu cetatenie, sigur il va chema la nationala. Pe nivelul sportiv al lui Camora, nu pe altceva", a declarat Stoichita.Mario Camora are 33 de ani si a castigat trei titluri cu CFR Cluj.C.S.