Un jucator al lui CFR Cluj refuza cetatenia romana

Ziare.

com

Chiar daca l-ar fi ajutat sa intre mai usor in Uniunea Europeana, goalkeeperul lituanian explica motivul refuzului."Nu vreau cetatenie romana chiar daca sunt nascut pe 1 decembrie", a spus Arlauskis la Digi Sport."Iubesc Romania si fara cetatenie. Stiu ca mi-ar fi fost mai usor sa joc in Europa cu cetatenia romana, dar noi, lituanienii, avem voie sa avem un singur pasaport", a excplicat Arla.Giedrius Arlauskis are 32 de ani si evolueaza la CFR CLuj din 2017.A mai evoluat in Romania pentru Unirea Urziceni, intre 2008 si 2010, si FCSB, in sezonul 2014/2015.Vezi si: Pierdere importanta pentru CFR Cluj