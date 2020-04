Un jucator de la CFR Cluj abia asteapta sa reinceapa antrenamentele: M-am saturat sa-mi fie foame

Ziare.

Mijlocasul in varsta de 34 de ani spune ca are o mare probleme cu kilogramele in plus de cand sta acasa."Abia astept sa incepem antrenamentele, pentru ca m-am saturat sa-mi fie foame. Cand vad mancare, ies din casa, sincer incerc sa ma abtin foarte mult. Sunt un tip care pune foarte repede pe mine (kilograme - n.red.) si sunt foarte atent la alimentatie, mai ales in aceasta perioada", a spus Deac la Telekom Sport "Am redus foarte mult din aportul caloric, pentru ca se depune foarte repede. Organismul e obisnuit cu un efort zi de zi si, nefiind atent la alimentatie, riscul e foarte mare sa pui foarte repede kilograme in plus. Am avut probleme cu kilogramele pana in perioada sa plec in Germania. Cred ca am avut minimum trei kilograme in plus", a adaugat acesta.Ciprian Deac joaca la CFR Cluj din 2017.In trecut, Deac a mai evoluat pentru gruparea din Gruia in doua randuri, 2006-2010 si 2012-2015.