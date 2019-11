Un jucator de la CFR Cluj, inclus in echipa ideala a etapei a patra a grupelor Europa League

Ziare.

Arlauskis s-a opus golului in mai multe randuri in meciul cu Rennes, in care bretonii au tras 10 suturi pe poarta.Espanyol are cei mai multi reprezentanti, patru, dupa victoria cu 6-0 in fata campioanei Bulgariei, Ludogoret Razgrad. Sevilla are si ea doi jucatori in echipa etapei, ceilalti fotbalisti provenind de la LASK Linz, Standard Liege, AZ Alkmaar si APOEL Nicosia.Echipa ideala a etapei a patra a Europa League: Giderius Arlauskis (CFR Cluj) - Reinhold Ranftl (LASK), Lluis Lopez (Espanyol), Zinho Vanheusden (Standard), Sebastien Corchia (Espanyol) - Oussama Idrissi (AZ Alkmaar), Esteban Granero (Espanyol), Lucas Souza (APOEL), Oscar Melendo (Espanyol) - Munir El Haddadi (Sevilla), Munas Dabbur (Sevilla).