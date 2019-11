Un jucator extrem de important de la CFR Cluj si-a anuntat plecarea de la echipa, la 36 de ani

Ziare.

La 36 de ani, Emmanuel Culio a anuntat la finalul meciului dintre CFR Cluj si Clinceni, scor 3-0, disputat sambata seara in L1, ca acesta va fi ultimul sau sezon in tricoul ardelenilor, urmand sa isi aleaga alta echipa, caci nu are de gand sa "agate ghetele in cui"."Nu ma las, dar cred ca va fi ultimul an la CFR Cluj. Acesta este ultimul an si vreau sa dau totul pe teren, cum am facut de cand am venit aici, in 2007 pana in 2011, si acum, cand am venit inapoi.Tot timpul am dat totul atunci cand am jucat. Si acum vreau sa dau totul pentru ca este ultimul sezon aici", a declarat la final de partida Culio, pentru televiziunea TelekomSport.Si Dan Petrescu l-a laudat pe jucatorul argentinian dupa aceasta partida: "Joaca foarte bine si se daruieste, l-ati vazut si acum si joi, cu Rennes. Ma bucur pentru el. Acum, cred ca asta va fi ultimul sezon al lui si cred ca de-aia da totul. El da totul tot timpul, dar acum isi doreste sa ajunga cat mai sus. Va dati seama, ar fi ceva fantastic sa reusim sa ne calificam in primavara europeana".In toata cariera sa, Culio are 222 de meciuri bifate la CFR, reusind 28 de goluri si 32 de pase decisive. 8 trofee a strans jucatorul sud-american la Cluj, 4 titluri, doua Cupe ale Romaniei si doua Supercupe ale Romaniei.Citeste si:D.A.