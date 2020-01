Un nou transfer de marca reusit de CFR Cluj - oficial

Ziare.

Dupa transferul lui Alexandru Chipciu , campioana Romaniei l-a adus si pe fundasul Denis Ciobotariu de la Dinamo."Clubul CFR 1907 Cluj anunta cel de-al doilea transfer din 2020! Tanarul fundas Denis Ciobotariu a semnat cu echipa noastra si a inceput deja pregatirea alaturi de noii sai colegi in cantonamentul din Spania.Astazi, Denis Ciobotariu a acordat primul interviu pentru www.cfr1907.ro si va invitam sa il ascultati!Ii uram bun venit in Familia CFR-ista si cat mai multe realizari in tricoul alb-visiniu", se arata intr-un comunicat al gruparii din Gruia.150.000 de euro ar fi platit clujenii pentru transferul jucatorului in varsta de 21 de ani.I.G.