Verdictul lui Ion Craciunescu la golul anulat in finalul meciului dintre Sevilla si CFR Cluj

Fostul mare arbitru roman spune ca el n-ar fi anulat golul inscris de Alexandru Paun.Craciunescu considera ca VAR nu trebuia sa intervina la aceasta faza."In regulament spune ca, daca inainte de inscriere unui gol se comite o incorectitudine de catre echipa care inscrie golul, decizia corecta este lovitura libera directa. Dar eu nu stiu cum putea sa tina mana Traore, ca sa fie intr-o pozitie normala. Fotbalul nu se joaca cu mainile la spate. Baietii din VAR au dreptul sa intervina numai asupre unui faze clare, unde nu exista niciun fel de dubiu", a spus Craciunescu la Digi Sport."Mingea il loveste in mana, nu mana loveste mingea. Traore misca putin mana, dar o misca in mod firesc. Nici nu avea timp sa loveasca mingea. VAR-ul nu poate sa intervina asupra unei decizii data de arbitru, doar daca este o situatie clara. Aceasta este o situatie discutabila. El duce mana intr-o miscare normala. VAR-ul nu avea de ce sa intervina in aceasta situatie. Este o faza in zona gri, dupa parerea mea. Eu nu dadeam niciodata hent", a adaugat acesta.Vezi si:In minutul 87 al meciului de pe stadionul Ramon Sanchez Pizjuan, Alexandru Paun a marcat, insa golul a fost anulat de VAR pentru un hent anterior la Traore.0-0 a fost scorul intalnirii din Spania, iar CFR Cluj a fost eliminata de Sevilla din Europa League dupa ce in tur, pe teren propriu, a fost 1-1.