Veste extraordinara pentru CFR Cluj: Tucudean revine in fotbal!

Dan Petrescu, antrenorul campionilor, a anuntat ca fostul international se apuca din nou de fotbal si ca din iarna revine la antrenamente."Din ce stiu eu, Tucudean va reveni la echipa. El se va reuni cu noi si va face pregatirea de iarna alaturi de colegii sai", a declarat Petrescu.George Tucudean s-a retras temporar din fotbal in vara acestui an, el motivandu-si decizia prin lipsa unui diagnostic clar la problemele cardiace pe care le acuza.Atacantul se simtea rau dupa operatii pe cord si a decis sa ia o pauza mai lunga pentru analize amanuntite.Se pare ca acum totul este in regula si sportivul in varsta de 28 de ani poate reveni pe teren.M.D.