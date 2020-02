CFR Cluj a facut un nou transfer - oficial

Ziare.

com

Fotbalistul in varsta de 20 de ani a fost transferat de la FC Botosani."Clubul CFR 1907 Cluj anunta transferul mijlocasului Razvan Andronic de la FC Botosani. Nascut in Cluj-Napoca, tanarul fotbalist a inceput fotbalul la Scoala Ardealul, iar in 2018 s-a transferat la FC Botosani", se arata intr-un comunicat al campioanei Romaniei.Razvan Andronic poate evolua ca mijlocas dreapta si central, iar in acest sezon a disputat 9 meciuri pentru FC Botosani, reusind si un gol.E cotat la 200 de mii de euro de site-ul specializat in transferuri, transfermarkt.com.I.G.