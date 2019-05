CFR Cluj incearca sa dea marea lovitura pe piata transferurilor: Alibec, surpriza lui Dan Petrescu

Ziare.

"Feroviarii"vor sa isi intareasca echipa in vederea participarii in preliminariile Champions League, insa nu sunt dispusi sa cheltuie prea multi bani, antrenorul Dan Petrescu anuntand deja ca prioritate vor avea fotbalistii liberi de contract.In aceste conditii, atentia sefilor din Gruia s-a indreptat spre Denis Alibec, atacantul de 28 de ani al Astrei, dupa cum scrie gsp.ro Campioana vrea sa profite de problemele financiare existente la Giurgiu si sa dea o dubla lovitura, aducerea lui Alibec gratis!Jucatorului i-a fost sugerata ideea de a-si depune un memoriu si de a pleca de la Astra din cauza intarzierilor mari la plata salariilor, fiindu-i promis in schimb un bonus consistent la Cluj.Totusi, jucatorul se afla in relatii excelente cu patronul Ioan Niculae, cel care i-a intins o mana de ajutor atunci cand a fost dat afara de la FCSB , asa ca posibilitatea memoriului este momentan exclusa.Asta inseamna ca, daca il vrea cu adevarat pe Alibec, Dan Petrescu trebuie sa isi convinga sefii sa plateasca o suma de transfer destul de mare, de peste un milion de euro.In plus, jucatorul si-ar dori o noua experienta in strainatate, impresarul sau lucrand in incercarea de a gasi o formatie de peste hotare dispusa sa il transfere.