Transfer de zile mari la CFR Cluj: Petrescu ii vrea pe Alibesc si Budescu

Potrivit celor de la DigiSport, Dan Petrescu ii vrea in lot pe Denis Alibec si Constantin Budescu , probabil cei mai buni atacanti din Liga 1 "Bursucul" vrea sa intareasca echipa in vederea meciurilor cu Sevilla, din primavara europeana, iar cei doi jucatori ai Astrei sunt in varful listei sale de transferuri.Mai mult, ardelenii spera sa dea chiar lovituri financiare cu aceste mutari, ambii putand fi vanduti cu profit in vara daca vor avea evolutii bune."Normal, as vrea sa-i antrenez, de ce nu? Acum, nu stiu daca ne intelegem. Adica, cei doi trebuie sa inteleaga ce vreau eu de la ei si eu sa stiu ce vor de la mine. De fapt, trebuie ca ei sa se adapteze mai mult la mine, decat eu, la ei", spunea Petrescu in urma cu cateva saptamani.Budescu poate pleca de la Astra in schimbul a numai 350 de mii de euro, insa Alibec va fi mult mai scump, cota lui fiind de peste doua milioane de euro.Discutiile privind acest transfer vor avea loc in perioada urmatoare si este de asteptat ca CFR sa renunte la mutari daca negocierile se vor prelungi.M.D.