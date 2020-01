Veste excelenta pentru Dan Petrescu: CFR Cluj are liber la transferuri!

Ziare.

Potrivit celor de la Gazeta Sporturilor , Tribunalul pentru Arbitraj Sportiv de la Lausanne a decis suspendarea deciziei FRF privind interdictia la transferuri aplicata campioanei pana la judecarea apelului declarat de club.Asta inseamna ca ardelenii pot legitima fotbalisti incepand chiar de astazi pana in momentul unei decizii definitive a instantei din Elvetia.Comisiile FRF au decis sa aplice o pedeapsa foarte dura celor de la CFR Cluj, interdictie la transferuri pana in vara acestui an, deoarece formatia din Gruia ar fi depasit deficitul maxim prevazut in regulamentul federal.Ardelenii au atacat sentinta la TAS si au primit castig de cauza in prima faza, interdictia fiind ridicata provizoriu, pana la judecarea cazului.Cum Dan Petrescu a solicitat transferuri de urgenta pentru a intari lotul in vederea playoff-ului si a meciurilor din Europa League, este de asteptat ca in aceste zile CFR sa legitimeze mai multi jucatori