Mecanicii de locomotiva ies in strada. Ce revendicari au pentru ministrul Transporturilor

Totodata, mecanicii de locomotiva vor ca statul sa le acorde mai multor angajati din sistemul feroviar beneficii in virtutea dificultatii muncii pe care o desfasoara."Joi estimam ca vor veni circa 80 de persoane, dat fiind faptul ca e vorba doar despre un prim pichet. La urmatoarele actiuni similare, care se vor avea loc pe 12 si 19 aprilie estimez ca vor fi mai multi manifestanti, in conditiile in care ni se vor alatura si alte organizatii sindicale", a precizat pentruIulica Mantescu, presedintele FML.Acesta a declarat ca sindicalistii cer Ministerului Transporturilor sa se implice in rezolvarea situatiei conflictuale dintre CFR SA si CFR Marfa. Reamintim ca CFR Marfa, care nu si-a primit banii de la mai multi clienti aflati in insolventa, a acumulat o datorie de 835.829 lei catre CFR Marfa."Poprirea conturilor CFR Marfa si a clientilor sai, la care recurge CFR SA, nu este solutia pentru rezolvarea problemei. Cu conturi blocate, CFR Marfa nu poate sa isi desfasoare activitatea si nu poate castiga bani pentru a face plati. In consecinta, cerem Ministerului Transporturilor sa se implice si sa identifice cele mai bune solutii pentru rezolvarea situatiei. Exista modalitati in care CFR SA sa isi recupereze banii de la CFR Marfa fara ca aceasta din urma sa ajunga in faliment. Doar ca trebuie sa se cada de acord asupra lor", a precizat Iulica Mantescu.Liderul FML a spus ca salariatii pe care ii reprezinta cer Guvernului sa aprobe investitii in modernizarea caii ferate. In plus, ii solicita sa verifice daca banii pe care ii aloca pentru reabilitarea sistemului feroviar sunt intr-adevar folositi in acest scop.In plus, mai spune Iulica Mantescu, salariatii vor ca Statutul Personalului Feroviar - deja adoptat de Senat - se treaca mai repede de Camera Deputatilor."Suntem printre putinele tari care nu are o astfel de lege. Aceasta lege da posibilitate revenirii la prevederile legale de dinainte de 2001, cand au fost taiate grupele de munca. Nici lacatusii de revizie, nici impegatii si nici angajati de la linii nu pot munci pana la 65 de ani, in conditiile in care isi desfasoara activitatea in intemperii. Legea le-ar da posibilitatea sa iasa mai devreme la pensie, in functie de vechimea pe care o au in sistem, fara a-i pierde din drepturile banesti", a mai spui Iulica Mantescu.Dupa inceheierea seriei de actiuni de pichetare, sindicalistii de la FML au in plan organizarea unui protest amplu, pe data de 23 aprilie, in incercarea de a convinge Guvernul sa se implice in rezolvarea problemelor sistemului feroviar din Romania.