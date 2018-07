Sova despre situatia de la CFR Marfa: Ceea ce se intampla nu este moral, dar este legal

Ziare.

Reamintim ca CFR Marfa este in proces de executare, avand datorii istorice in primul rand la CFR SA. Executorul judecatoresc a pus sechestru pe bunurile CFR Marfa si le-a scos la vanzare."Nu am informatii detaliate, insa stiu ca este o procedura de vanzare a unui numar mare de vagoane pe Bursa Romana de Marfuri, exista niste imobile pentru care s-au facut publicitate de vanzare. Conturile sunt controlate de executorul judecatoresc de o maniera rezonabila, in sensul ca se monitorizeaza foarte atent veniturile si sunt permise inputuri catre compania de marfa doar atat cat sa-i asigure functionarea in parametrii pe care ii poate dezvolta acum. Alte extravagante nu sunt permise de executor", spune ministrul Transporturilor, Lucian Sovan, intr-un interviu acordat Agerpres. Sova crede insa ca, pe undeva, desi e legal, ceea ce se intampla acum la CFR Marfa nu este moral: "Avem asteptari tot de la executor prin intermediul procedurilor de valorificare a unor bunuri, ceea ce, dupa parerea mea, nu este moral deloc, dar este legal, pentru ca totusi compania de transport marfa a functionat, a produs niste pierderi. Acum vine executorul, valorifica niste bunuri care totusi, asa generic vorbind, erau ale poporului, chiar daca sunt in domeniul privat al companiei, le valorifica ca si contravaloare a unor datorii, datorii care de fapt au fost facute pe baza modului in care a functionat compania, fie ca au fost oferte sub costuri si au beneficiat niste parteneri comerciali, fie ca s-au platit niste salarii, nu pot sa spun ca acest lucru este moral".Ce se va intampla insa cu CFR Marfa dupa ce va vinde vagoane, cladiri si ce mai are pentru a-si acoperi datoriile? Ce sanse are compania de stat sa devina eficienta, rentabila si sa functioneze mai departe intrun mediu concurential? Ministrul Sova spune ca este pregatit pentru ce este mai rau: "Deocamdata sunt prizonierul unei strategii pe termen scurt, avand in vedere ca asteptam o decizie cu privire la capitalizarea CFR Marfa, o decizie ce tine de DG Competition, care, dupa semnalele pe care le am, mai degraba se indreapta catre o solutie defavorabila companiei CFR Marfa si eu fac toate eforturile sa fim pregatiti pentru ceea ce-i mai rau, adica o decizie nefavorabila, situatie in care va trebui, probabil, ca aceasta companie sa ia masuri in vederea returnarii contravalorii acelei tranzactii, ceea ce este imens, lucru care poata sa conduca la declararea insolventei sale. Nu-mi doresc ca in aceasta situatie partenerii lui CFR Marfa sa fie afectati - sau sa fie afectati cat mai putin cu putinta - si sigur cel mai important partener este CFR SA, de aceea am sustinut accelerarea procesului de executare si de recuperare a cat mai mult din creanta, pentru ca sa nu se petreaca un efect de domino si sa intre si CFR SA in deficit, in colaps".CFR Marfa a acumulat o datorie de peste 100 de milioane de euro la CFR Infrastructura.Comisia Europeana a lansat, la jumatatea lunii decembrie 2017, o investigatie aprofundata pentru a determina daca stingerea de catre statul roman a datoriilor operatorului de transport feroviar de marfa CFR Marfa si necolectarea datoriilor companiei i-au conferit acesteia un avantaj neloial, cu incalcarea normelor UE privind ajutoarele de stat, a informat un comunicat de presa al Executivului comunitar.CE a precizat ca se poate considera ca o interventie a statului in favoarea unei companii nu constituie ajutor de stat in sensul normelor UE atunci cand are loc in conditii pe care le-ar fi acceptat un investitor privat. Comisia va evalua daca aceasta este situatia in cazul creditorilor publici ai CFR Marfa sau daca, dimpotriva, interventia statului i-a conferit companiei un avantaj economic selectiv fata de concurentii sai, constituind astfel ajutor de stat.La randul sau, Ministerul Transporturilor a raspuns ca aceasta conversie in actiuni a datoriilor CFR Marfa s-a realizat in cadrul procesului de privatizare a companiei, in 2013, autoritatile romane sustinand ca masura nu reprezinta ajutor de stat in conditiile in care este indeplinit testul investitorului privat prudent, iar Comisia Europeana a fost, in principiu, de acord cu acest proces."In cadrul procesului de privatizare a SNTFM CFR Marfa SA, desfasurat in anul 2013, s-a realizat conversia datoriilor societatii in actiuni. Autoritatile romane au sustinut faptul ca masura nu reprezinta ajutor de stat in conditiile in care este indeplinit testul investitorului privat prudent, in contextul privatizarii iminente a companiei la acel moment. Comisia Europeana a fost, in principiu, de acord cu acest proces. Ca urmare a esecului procesului de privatizare, proces care nu a mai fost reluat, motivat de situatia economico -financiara dificila a societatii, Comisia Europeana a monitorizat acest caz", potrivit Ministerului Transporturilor.Conform sursei citate, in data de 6 martie 2017, Organizatia Patronala a Societatilor Feroviare Private din Romania a depus la Comisia Europeana o plangere referitoare la presupusul ajutor de stat acordat CFR Marfa, la care a revenit cu un Addendum, depus in data de 12 septembrie 2017.Comisia a luat act si a decis - in conformitate cu procedura prevazuta de Regulamentul (UE) 2015/1589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, in vederea stabilirii de catre Comisie daca ajutorul este compatibil cu piata interna - deschiderea unei proceduri formale de investigare, pentru a permite obtinerea tuturor informatiilor necesare pentru evaluarea compatibilitatii ajutorului si pentru a permite partilor interesate sa isi prezinte observatiile.