Liga Campionilor: Programul meciurilor din aceasta saptamana si televizarile

Ziare.

com

Chelsea - Bayern Munchen (televizat de Look Sport, Telekom Sport 2 si Digi Sport 2)Napoli - Barcelona (televizat de Look Plus, Telekom Sport 1 si Digi Sport 1)Real Madrid - Manchester City (televizat de Look Plus, Telekom Sport 1 si Digi Sport 1)Lyon - Juventus Torino (televizat de Look Sport, Telekom Sport 2 si Digi Sport 2)Atletico Madrid - Liverpool 1-0Dortmund - PSG 2-1Atalanta - Valencia 4-1Tottenham - Leipzig 0-1C.S.