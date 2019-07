Meciuri incendiare in Liga Campionilor: Programul complet al zilei de marti

Ziare.

Campioana Romaniei, CFR Cluj, va avea parte de o deplasare dificila la Tel Aviv, dupa ce in tur s-a impus cu 1-0.Alte meciuri interesante au loc la Basel, unde echipa gazda va primi vizita vicecampioanei Olandei, PSV Eindhoven, in timp ce in Grecia, Olympiacos Piraeus si Viktoria Plzen se vor duela pentru un loc in runda urmatoare.APOEL - Sutjeska (in tur 1-0)Kalju - Celtic (in tur 0-5)Maccabi Tel Aviv - CFR Cluj (in tur 0-1)Basel - PSV Eindhoven (in tur 2-3)Dinamo Zagreb - Saburtalo Tibilisi (in tur 2-0)Valletta - Ferencvaros (in tur 1-3)Olympiacos Piraeus - Viktoria Plzen (in tur 0-0)Meciul dintre Maccabi Tel Aviv si CFR Cluj va putea fi urmarit in format LIVE text pe site-ul Ziare.com.I.G.