Meciuri incendiare in Liga Campionilor: Programul si televizarilor jocurilor din aceasta saptamana

Marti, UEFA programeaza urmatoarele intalniri:Atletico Madrid - LiverpoolBorussia Dortmund - Paris Saint GermainApoi, miercuri se vor disputa confruntarile:Atalanta - ValenciaTottenham Hotspur - RB LeipzigToatele intalnirile vor incepe la ora 22:00 - ora Romaniei si vor fi televizate in Romania de posturile Digi Sport, Telekom Sport si Look Plus.De asemenea, jocurile vor putea fi urmarite, in format LIVE text, pe site-ul Ziare.com.