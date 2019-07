Meciuri incendiare in turul III preliminar al Ligii Campionilor

Ziare.

com

Ajax, la care joaca din aceasta vara Razvan Marin, a disputat in sezonul trecut semifinalele Ligii Campionilor. PAOK a fost antrenata pana de curand de Razvan Lucescu.Alt duel interesant din aceasta faza a competitiei este cel dintre FC Porto, vicecampioana Portugaliei, si FC Krasnodar, vicecampioana Rusiei, la care evolueaza fotbalistul roman Andrei Ivan.Dupa cum s-a anuntat, CFR Cluj o poate infrunta pe Celtic Glasgow daca va trece de Maccabi Tel Aviv in turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor la fotbal, potrivit tragerii la sorti efectuate luni la Nyon. Castigatoarea dintre CFR si Maccabi va juca in turul al treilea preliminar cu invingatoarea duelului dintre Celtic si campioana Estoniei, Nomme Kalju, scotienii fiind mari favoriti in acest duel.Meciurile din mansa intai a turului 3 preliminar vor avea loc pe 6 si 7 august, iar partidele din mansa a doua, pe 13 august.Meciurile tur din play-off-ul Ligii Campionilor sunt programate pe 20/21 august, iar cele retur, pe 27/28 august.Tragerea la sorti a fazei grupelor se va desfasura pe 29 august la Monaco. Prima etapa a fazei grupelor se ca disputa pe 17/18 septembrie. Finala este programata pe 30 mai la Istanbul.PAOK Salonic (Grecia) - Ajax Amsterdam Amsterdam (Olanda)FC Krasnodar (Rusia) - FC Porto (Portugalia)FC Bruges (Belgia) - Dinamo Kiev (Ucraina)invingatoarea dintre PSV Eindhoven (Olanda) /FC Basel (Elvetia) - LASK Linz (Austria)Istanbul Basaksehir (Turcia) - invingatoarea dintre FC Viktoria Plzen (Cehia) /Olympiakos Pireu (Grecia)invingatoarea dintre CFR Cluj (Romania) /Maccabi Tel Aviv (Israel) - invingatoarea dintre Celtic Glasgow (Scotia) /Nomme Kalju (Estonia)invingatoarea dintre Sutjeska (Muntenegru) /APOEL Nicosia (Cipru) - invingatoarea dintre Dundalk (Irlanda) /Qarabag (Azerbaidjan)invingatoarea dintre FC Saburtalo (Georgia) /Dinamo Zagreb (Croatia) - invingatoarea dintre Ferencvaros Budapesta (Ungaria) /Valletta FC (Malta)invingatoarea dintre Steaua Rosie Belgrad (Serbia) /HJK Helsinki (Finlanda) - invingatoarea dintre The New Saints (Tara Galilor) /FC Copenhaga (Danemarca)invingatoarea dintre Maribor (Slovenia) /AIK Stockholm (SWE) - invingatoarea dintre BATE Borisov (Belarus) /Rosenborg (Norvegia)