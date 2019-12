Meciuri incendiare in ultima etapa a grupelor Ligii Campionilor

Ziare.

com

Inter si Dortmund se lupta de la distanta pentru calificarea in optimi, Napoli si Liverpool inca nu si-au asigurat biletele pentru faza urmatoare, iar Ajax, Valencia si Chelsea isi disputa primele doua locuri in Grupa H.19:55 Napoli - Genk19:55 Salzburg - Liverpool1. Liverpool 10p, 2. Napoli 9p, 3. Salzburg 7p, Genk 1p.22:00 Borussia Dortmund - Slavia Praga22:00 Inter - Barcelona1. Barcelona 11p, 2. Inter 7p, 3. Dortmund 7p, 4. Slavia 2p.22:00 Benfica - Zenit22:00 Olympique Lyon - RB Leipzig1. Leipzig 10p, 2. Zenit 7p, 3. Lyon 7p, 4. Benfica 4p.22:00 Ajax - Valencia22:00 Chelsea - Lille1. Ajax 10p, 2. Valencia 8p, 3. Chelsea 8p, 4. Lille 1p.Primele doua clasate din fiecare grupa avanseaza in semifinale, iar echipele clasate pe locul 3 merg in 16-imile Europa League.I.G.