Ploaie de goluri in Liga Campionilor: Rezultatele inregistrate marti si clasamentele

GRUPA A

GRUPA B

GRUPA C

GRUPA D

Cu Florin Andone integralist, Galatasaray Istanbul a fost invinsa cu greu, pe teren propriu, de Real Madrid.Tottenham, Paris Saint Germain si Manchester City au marcat cate 5 goluri, intr-o seara in care s-au inscris in total nu mai putin de 30 de goluri in 8 meciuri!(Icardi '7 si '63, Mbappe '61, '79 si '83)(Kroos '18)1. PSG - 9p, 2. Real - 4p, 3. Brugge - 2p, 4. Galatasaray - 1p.(El Arabi '23, Guilherme '79 / Lewandowski '34 si '62, Tolisso '75)(Kane '9 si '72, Son '16 si '44, Lamela '57)1. Bayern - 9p, 2. Tottenham - 4p, 3. Steaua Rosie Belgrad - 3p, 4. Olympiacos - 1p.(Konoplyanka '16, Dodo '75 / Olmo '25, Orsic '60 - penalti)(Aguero '34 si '38, ultimul din penalti, Sterling '58, '64 si '69 / Malinovsky '28 - penalti)1. City - 9p, 2. Dinamo Zagreb - 4p, 3. Sahtior - 4p, 4. Atalanta - 0p.(Morata '78)(Dybala '77 si '79 / Miranchuk '30)1. Juventus - 7p, 2. Atletico - 7p, 3. Lokomotiv - 3p, 4. Leverkusen - 0p.Primele doua clasate avanseaza in optimile de finala, a treia clasata merge in 16-imile Europa League, in timp ce ultima clasata paraseste acest sezon al cupelor europene.I.G.