Programul de miercuri din Liga Campionilor: Meciuri de foc pentru Ianis Hagi, Nicolae Stanciu si Razvan Marin

Capul de afis e tinut de confruntarea dintre Inter si Borussia Dortmund, insa seara se anunta importanta si pentru Ianis Hagi, Nicolae Stanciu si Razvan Marin.Ianis Hagi e dat titular contra lui Liverpool, in timp ce Nicolae Stanciu e pregatit sa-l infrunte pe Lionel Messi la Praga.Razvan Marin are si el sanse sa joace in confruntarea de la Amsterdam cu Chelsea Londra.22:00 Genk - Liverpool22:00 Sazburg - Napoli22:00 Inter - Borussia Dortmund22:00 Slavia Praga - FC Barcelona19:55 RB Leipzig - Zenit St. Petersburg22:00 Benfica - Olympique Lyon19:55 Ajax Amsterdam - Chelsea22:00 Lille - ValenciaIntalnirile pot fi vizionate la TV pe posturile Digi Sport, Telekom Sport si Look Plus.I.G.