Tottenham - Liverpool, finala Ligii Campionilor: Echipele probabile, televizare, cote la pariuri si ultimele infomatii

Pentru a saptea oara in istorie, in ultimul act al competitiei se vor intalni doua echipe din aceeasi tara.Liverpool are o experienta bogata in Liga Campionilor, in timp ce Tottenham va disputa pentru prima data o finala.In intreaga istorie, Liverpool s-a impus de 79 de ori, Tottenham de 48, iar 43 de meciuri s-au terminat la egalitate.In ultimii 6 ani, Tottenham a castigat insa un singur meci contra celor de la Liverpool.La casele de pariuri, Liverpool are cota 1.47 sa castige trofeul, iar Tottenham are cota 2.70.Lloris; Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose; Winks, Sissoko; Eriksen, Alli, Son; KaneAlisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Wijnaldum; Salah, Firmino, ManeDe la Tottenham, golgheterul Harry Kane nu este refacut complet, insa sunt sanse foarte mari sa-l vedem titular in finala de la Madrid.De cealalta parte, doar Keita va absenta din lotul formatiei lui Jurgen Klopp.Meciul va fi televizat in tara noastra de Digi Sport 1, Telekom Sport 1 si Look Sport.De asemenea, partida va putea fi urmarita in format LIVE Text si pe Ziare.com.C.S.