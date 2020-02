Favoritele pierd in primele meciuri din optimile de finala ale Ligii Campionilor: Fenomenul Haaland, eroul serii

Atletico Madrid - Liverpool 1-0

Borussia Dortmund - PSG 2-1

Ziare.

com

Liderul autoritar in Premier League, Liverpool a cedat cu 1-0 pe terenul lui Atletico Madrid.De partea cealalta, PSG a fost rapusa de Borussia Dortmund, scor 2-1.Pe Wanda Metropolitano din Madrid, gazdele au inscris repede, prin Saul, inca din minutul 4, si au reusit apoi sa reziste asaltului cormoranilor.La Dortmund, dupa o prima repriza anosta, cele doua echipe s-au dezlantuit in partea secunda si intr-un interval de 9 minute am asistat la trei goluri.Eroul serii a fost atacantul norvegian Erling Haaland, autor al unei duble. Pentru francezi a marcat Neymar.Revenind la jucatorul adus in aceasta iarna de Dortmund de la Salzburg, cu aceste doua goluri a ajuns la 10 reusite in acest sezon din Liga Campionilor, la primul lui sezon in cea mai importanta competitie intercluburi din Europa!In total, Erling Haaland (19 ani, foto) are 39 de goluri marcate in acest sezon.(Saul '4)(Haaland '69 si '78 / Neymar '76)FINALUL MECIURILORNorvegianul Erling Haaland, transferat in iarna de Dortmund de la Sazburg, ajunge la 10 goluri marcate in 7 meciuri jucate in Champions League, la primul sau sezon in aceasta competitie!min.78 - GOOOL BORUSSIA DORTMUND!!! Haaland, cu cea de-a doua lui reusita a serii, ii readuce aproape imediat pe nemti in avantaj, cu un sut superb sub bara!!!min.76 - GOOOL PSG!!! Neymar egaleaza dintr-o pasa a lui Mbappe!!!min.69 - GOOOL BORUSSIA DORTMUND!!! Haaland marcheaza dupa o centrare venita din partea dreapta!!!!min.4 - GOOOL ATLETICO MADRID!!! Saul deschide scorul la Madrid cu o reluare din cativa metri, dupa un corner!!!ora 22:00 - Startul meciurilor.Oblak - Vrsaljko, Savic, Felipe, Lodi - Koke, Sault, Thomas, Lemar - Correa. Morata.Alisson - Arnold, Gomez, van Dijk, Robertson - Henderson, Fabinho, Wijnaldum - Salah, Firmino, Mane.-------------------Burki - Piszczek, Hummels, Zagadou - Hakimi, Emre Can, Witsel, Guerreiro - Sancho, Haaland, Hazard.Navas - Meunier, Kimpembe, Thiago Silva, Kurzawa - Verratti, Marquinhos, Gueye - Di Maria, Mbappe, Neymar.Mansele retur sunt programate pe 11 martie.I.G.