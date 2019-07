Liga Campionilor: Rezultatele inregistrate in meciurile de marti si programul de astazi

Ziare.

Echipa sarba, castigatoare a Cupei Campionilor Europeni in 1991, terminase la egalitate in prima mansa, 0-0.Richmond Boakye (4) si Marko Marin (29) au marcat golurile campioanei Serbiei, ramasa din minutul 60 in zece oameni, dupa eliminarea lui Marko Gobeljic. Pentru baltic a punctat austriacul Mihret Topcagic (90+6).In turul secund, Crvena Zvezda va infrunta formatia finlandeza HJK Helsinki, care a trecut de HC Torshavn cu 3-0 si 2-2.Sheriff Tiraspol a fost eliminata din competitie de georgienii de la Saburtalo. In tur, campioana Georgiei a castigat cu 3-0 la Tiraspol, iar in mansa secunda Sheriff s-a impus cu 3-1 la Tbilisi, dupa ce in campioana Moldovei avea 3-0 in min. 11, prin golurile marcate de Liridon Latifi (3), Gaghi Margvelasvili (8, autogol) si Robert Tambe (11), atacant adus de la CFR Cluj . Ognjen Rolovic (59) a marcat golul calificarii echipei georgiene.La Sheriff au jucat si croatul Antun Palic (ex- Dinamo ).(+) Skendija 79 (Macedonia) - Kalju Nomme (Estonia) 1-2 (in prima mansa 1-0)(+) FC Saburtalo (Georgia) - FC Sheriff Tiraspol (R. Moldova) 1-3 (in prima mansa 3-0)(+) Valletta FC (Malta) - Dudelange (Luxemburg) 1-1 (in prima mansa 2-2)HB Torshavn (Feroe) - (+) HJK Helsinki (Finlanda) 2-2 (in prima mansa 0-3)(+) Steaua Rosie Belgrad (Serbia) - Suduva Marijampole (Lituania) 2-1 (in prima mansa 0-0)Feronikeli (Kosovo) - (+) The New Saints (Tara Galilor) 0-1 ((in prima mansa 2-2)Echipele precedate de semnul (+) s-au calificat in turul al doilea preliminar.Riga (Letonia) - Dundalk (Irlanda) (in prima mansa 0-0)Rosenborg Trondheim (Norvegia) - Linfield Belfast (Irlanda de Nord) (in prima mansa 2-0)Qarabag (Azerbaidjan) - Partizani Tirana (Albania) (in prima mansa 0-0)AIK Solna (Suedia) - Ararat-Armenia Erevan (Armenia) (in prima mansa 1-2)Ludogoret Razgrad (Bulgaria) - Ferencvaros Budapesta (Ungaria) (in prima mansa 1-2)Piast Gliwice (Polonia) - BATE Borisov (Belarus) (in prima mansa 1-1)CFR Cluj (Romania) - FC Astana (Kazahstan) (in prima mansa 0-1)NK Maribor (Slovenia) - Valur Reykjavik (Islanda) (in prima mansa 3-0)Sutjeska Niksic (Muntenegru) - Slovan Bratislava (Slovacia) (in prima mansa 1-1) Celtic Glasgow (Scotia) - FK Sarajevo (Bosnia-Hertegovina) (in prima mansa 3-1)