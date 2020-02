Liga Campionilor: Rezultatele inregistrate marti in optimi

Ziare.

In duelul cu Napoli, FC Barcelona a avut o prestatie lipsit de stralucire. Desi catalanii au avut o posesie sterila in startul meciului, scorul a fost deschis de Napoli, dupa o jumatate de ora de joc.Belgianul Dries Mertens a prins un sut de zile mari din marginea careului si i-a adus in extaz pe fanii italieni.Editarea s-a produs in cele din urma in minutul 57, cand Griezmann a marcat din pasa lui Semedo.In celalalt meci al serii, Bayern a obtinut o victorie care ii da sanse mari sa ajunga in sferturile de finala ale Ligii Campionilor, scor 3-0.Primele doua goluri au fost marcate in partea secunda, dupa faze asemanatoare, cu Lewandowski in rolul de servant si Gnabry la finalizare. In minutul 76, polonezul a aparut si la finalizare si a facut 3-0 printr-o reluare din sase metri.Meciurile retur vor avea loc pe 18 martie, de la ora 22:00.76 - Lewandowski pune latul din sase metri dupa o centrare din partea stanga si Bayern are 3-0 la Londra!56 - FC Barcelona egaleaza la Napoli la primul ei sut pe spatiul portii! Semedo paseaza in fata portii la Griezmann, iar acesta inscrie fara emotii!54 - Gnabry face dubla pentru Bayern la Londra, pe contraatac, dintr-o noua pasa a lui Lewandowski!51 - Bayern deschide scorul la Londra prin Gnabry, dupa o pasa excelenta a lui Lewandowski!30 - Napoli deschide scorul cu FC Barcelona cu o executie superba a lui Mertens din 16 metri, care trimite mingea direct in vinclu!Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui, Fabian Ruiz, Demme, Zielinski, Callejon, Mertens, InsigneTer Stegen, Semedo, Pique, Umtiti, Junior, De Jong, Busquets, Vidal, Rakitic, Messi, GriezmannCaballero, James, Azpilicueta, Christensen, Rudiger, Alonso, Jorginho, Kovacic, Willian, Mount, GiroudNeuer, Pavard, Boateng, Alaba, Davies, Kimmich, Thiago, Coman, Muller, Gnabry, LewandowskiReal Madrid - Manchester City (televizat de Look Plus, Telekom Sport 1 si Digi Sport 1)Lyon - Juventus Torino (televizat de Look Sport, Telekom Sport 2 si Digi Sport 2)Atletico Madrid - Liverpool 1-0Dortmund - PSG 2-1Atalanta - Valencia 4-1Tottenham - Leipzig 0-1C.S.