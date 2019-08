Liga Campionilor: Rezultatele inregistrate marti si echipele calificate in grupe

Ziare.

com

- Young Boys Berna 1-1 (2-2 in tur)Krasnodar -1-2 (0-4 in tur)Rosenborg -1-1 (0-2 in tur)In grupe s-au calificat Steaua Rosie Belgrad, Olympiacos si Dinamo Zagreb.Slavia Praga - CFR Cluj (1-0 in tur)Ajax - APOEL (0-0 in tur)Brugge - Lask Linz (1-0 in tur)