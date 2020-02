Liga Campionilor: Rezultatele inregistrate miercuri in optimi

TOTTENHAM - LEIPZIG 0-1 (Werner '57)

ATALANTA - VALENCIA 4-1 (Hateboer '16, '62, Ilicic '42, Freuler '57 / Cheryshev '66)

Cel mai spectaculos meci a avut loc in Italia, unde revelatia Atalanta s-a distrat cu Valencia.Hateboer a facut un meci mare, reusind doua goluri spectaculoase, in timp ce Ilicici si Freuler au punctat si ei pentru gruparea din Bergamo.Valencia a facut un meci modest si este ca si eliminata, chiar daca Cheryshev a marcat golul de onoare in minutul 66 cu un sut pe jos din marginea careului.In schimb, la Londra, Tottenham a fost invinsa de formatia germana Leipzig.Nemtii au atacat in valuri in prima repriza si au ratat ocazie dupa ocazie, insa deschiderea scorului s-a produs in cele din urma in minutul 58, cand Werner a transformat o lovitura de la 11 metri.66 - Valencia reduce din diferenta cu Atalanta dupa o gafa in defensiva de care Cheryshev a profitat cu un sut pe jos langa bara.62 - Atalanta se distanteaza la 4-0 cu Valencia, dupa un gol marcat pe contraatac de Hateboer!57 - Atalanta face 3-0 cu Valencia printr-un sut senzational in vinclu trimis de Freuler din marginea careului!57 - Leipzig deschide scorul cu Tottenham prin Werner, din lovitura de la 11 metri.42 - Atalanta face 2-0 dupa o reluare imparabila a lui Ilicici cu piciorul drept sub transversala!16 - Atalanta deschide scorul in meciul cu Valencia prin Hateboer, care puncteaza din centrarea trimisa de Papu Gomez din banda stanga!Lloris, Aurier, Alderweireld, Sanchez, Davies, Winks, Gedson, Lo Celso, Dele Alli, Bergwijn, LucasGulacsi, Angelino, Sabitzer, Werner, Klostermann, Nkunku, Schick, Muikele, Halstenberg, Ampadu, LaimerGollini, Toloi, Palomino, Gosens, Gomez, Freuler, De Roon, Djimsiti, Hateboer, Ilicic, Pasalic.Domenech, Mangala, Kondogbia, Guedes, Soler, Parejo, Diakhaby, Gaya, Wass, Ferran Torres, Maxi Gomez.Mansa retur este programata pe 10 martie, de la ora 22:00.