Liga Campionilor: Rezultatele inregistrate miercuri seara si programul complet al meciurilor din turul trei preliminar

HJK Helsinki -2-1 (in tur 0-2)AIK Stocklom -3-2 (in tur 1-2)- Dundalk 3-0 (in tur 1-1)- BATE Borisov 2-0 (in tur 1-2)- TNS 1-0 (in tur 2-0)In turul trei preliminar, in care va fi prezenta si campioana Romaniei - CFR Cluj, vom avea parte de urmatoarele meciuri:CFR Cluj - CelticAPOEL - QarabagPAOK Salonic - Ajax AmsterdamDinamo Zagreb - FerencvarosSteaua Rosie Belgrad - FC CopenhagaMaribor - RosenborgIstanbul Basaksehir - Olympiacos PiraeusFK Krasnodar - FC PortoClub Brugge - Dinamo KievFC Basel - Lask LinzMeciurile se vor disputa pe 6-7 august (turul), respectiv 13-14 august (returul).I.G.