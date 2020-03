Liga Campionilor: Rezultatele inregistrate miercuri si echipele calificate in sferturile de finala

Ziare.

Detinatoarea trofeului, Liverpool, a fost eliminata de Atletico Madrid dupa prelungiri, scorul fiind 2-3.Wijnaldum a deschis scorul in minutul 43 pentru Liverpool si meciul a ajuns in prelungiri.Roberto Firmino a marcat in minutul 94 si totul mergea de minune pentru Liverpool, dar Atletico a egalat dubla dubla lui Llorente din minutele 97 si 105+1 si a dat lovitura spre ultima faza, prin Morata.PSG s-a calificat in sferturile de finala ale Ligii Campionilor dupa ce a invins-o pe Borussia Dortmund cu 2-0.Invinsa cu 2-1 in meciul tur de la Dortmund, PSG a rezolvat rapid soarta calificarii si a intors rezultatul.In fata unui stadion gol, Neymar a deschis scorul in minutul 28 cu o lovitura de cap, iar in finalul primei reprize Bernat a fost gasit excelent si a facut 2-0.In partea secunda, Dortmund a ramas in zece oameni dupa eliminarea lui Can, din minutul 89.120 - Atletico scapa pe contraatac si inscrie prin Morata!105+1 - Atletico inscrie din nou pe terenul lui Liverpool! Llorente marcheaza cu un sut din marginea careului!97 - Atletico inscrie pe terenul lui Liverpool! Adrian degajeaza gresit, mingea ajunge la Llorente, care marcheaza cu un sut plasat! Atletico e calificata la acest scor.94 - Liverpool face 2-0 cu Atletico Madrid in startul prelungirilor! Firmino trimite cu capul in bara, mingea ii revine si inscrie cu poarta goala!90+2 - Atletico inscrie prin Saul, dar reusita e anulata corect pentru o pozitie de ofsaid. Intram in prelungiri.45 - Bernat pune latul si face 2-0 pentru PSG in partida cu Dortmund!43 - Wijnaldum marcheaza pentru Liverpool cu o lovitura cu cap dupa o centrare din partea dreapta!28 - Neymar deschide scorul pentru PSG cu o lovitura de cap din cativa metri!Liverpool: Adrian, Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson, Henderson, Wijnaldum, Oxlade-Chamberlain, Mane, Salah, Firmino.Atletico Madrid: Oblak, Trippier, Savic, Felipe, Lodi, Koke, Saul, Thomas, Correa, Diego Costa, Joao Felix.PSG: Navas - Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Bernat - Di Maria, Paredes, Gueye, Neymar Jr - Sarabia, Cavani.Borussia Dortmund: Burki - Piszczek, Hummels, Zagadou - Hakimi, Witsel, Can, Guerreiro - Sancho, Haaland, Hazard.