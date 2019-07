Liga Campionilor: Rezultatele inregistrate miercuri si echipele calificate. Un nume important a parasit competitia

Ziare.

Fradi castigase si meciul de la Budapesta, cu 2-1.Campioana Ungariei, antrenata de ucraineanul Serghei Rebrov, a condus cu 2-0 la Razgrad, prin golurile marcate de Igor Haratin (17) si Michal Skvarka (21), apoi Gheorghi Terziev (24) a redus din diferenta. Oaspetii au refacut ecartul de pe tabela prin Tokmac Nguen (48), iar Ludogoret s-a mai apropiat o data, prin autogolul lui Marcel Heister (69).Polonezul Jakub Swierczok a ratat un penalty in min. 29, iar Ludogoret a jucat in zece din min. 82, cand fundasul roman Cosmin Moti a fost eliminat. Atacantul Claudiu Keseru a fost introdus la pauza, in timp ce fundasul Dragos Grigore nu a facut parte din lotul campioanei Bulgariei.NK Maribor s-a calificat in turul secund preliminar, dupa 2-0 cu Valur Reykjavik (3-0 in primul meci), prin golurile marcate de Rok Kronaveter (ex- Petrolul Ploiesti ) si Tavares. Mijlocasul roman Alexandru Cretu a fost integralist la campioana Sloveniei.Arbitrul Horatiu Fesnic a oficiat la partida dintre Sutjeska Niksic (Muntenegru) si Slovan Bratsilava (Slovacia), castigata de gazde cu 3-2 la loviturile de departajare, dupa 1-1 la finalul prelungirilor, scor inregistrat si in meciul de la Bratislava. Arbitri asistenti au fost Alexandru Cerei si Mihai Marica, in timp ce Marius Avram a fost al patrulea oficial.Rezultatele inregistrate in primul tur preliminar:(+) Skendija 79 (Macedonia) - Kalju Nomme (Estonia) 1-2 (in prima mansa 1-0)(+) FC Saburtalo (Georgia) - FC Sheriff Tiraspol (R. Moldova) 1-3 (in prima mansa 3-0)(+) Valletta FC (Malta) - Dudelange (Luxemburg) 1-1 (in prima mansa 2-2)HB Torshavn (Feroe) - (+) HJK Helsinki (Finlanda) 2-2 (in prima mansa 0-3)(+) Steaua Rosie Belgrad (Serbia) - Suduva Marijampole (Lituania) 2-1 (in prima mansa 0-0)Feronikeli (Kosovo) - (+) The New Saints (Tara Galilor) 0-1 ((in prima mansa 2-2)Riga FC (Letonia) - (+) Dundalk FC (Irlanda) 0-0, dupa prelungiri; 4-5 la loviturile de departajare (in prima mansa 0-0)(+) Rosenborg Trondheim (Norvegia) - Linfield Belfast (Irlanda de Nord) 4-0 (in prima mansa 2-0)(+) Qarabag (Azerbaidjan) - Partizani Tirana (Albania) 2-0 (in prima mansa 0-0)(+) AIK Solna (Suedia) - Ararat-Armenia Erevan (Armenia) 3-1 (in prima mansa 1-2)Ludogoret Razgrad (Bulgaria) - (+) Ferencvaros Budapesta (Ungaria) 2-3 (in prima mansa 1-2)Piast Gliwice (Polonia) - (+) BATE Borisov (Belarus) 1-2 (in prima mansa 1-1)(+) CFR Cluj (Romania) - FC Astana (Kazahstan) 3-1 (in prima mansa 0-1)(+) NK Maribor (Slovenia) - Valur Reykjavik (Islanda) 2-0 (in prima mansa 3-0)(+) Sutjeska Niksic (Muntenegru) - Slovan Bratislava (Slovacia) 1-1 dupa prelungiri; 3-2 la loviturile de departajare (in prima mansa 1-1)(+) Celtic Glasgow (Scotia) - FK Sarajevo (Bosnia-Hertegovina) 2-1 (in prima mansa 3-1)