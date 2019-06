LIVE Finala Ligii Campionilor: Tottenham - Liverpool 0-1

Ziare.

com

*Apasati tasta Refresh / pull down pentru actualizarea comentariului1 - Penalti pentru Liverpool dupa un hent comis de Sissoko in secunda 24!Lloris - Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose - Winks, Sissoko - Eriksen, Alli, Son - Kane.Maurizio Pochettino.Alisson - Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson - Fabinho, Henderson, Wijnaldum - Salah, Mane, Firmino.Jurgen Klopp.In intreaga istorie, Liverpool s-a impus de 79 de ori, Tottenham de 48, iar 43 de meciuri s-au terminat la egalitate.In ultimii 6 ani, Tottenham a castigat insa un singur meci contra celor de la Liverpool.La casele de pariuri, Liverpool are cota 1.47 sa castige trofeul, iar Tottenham are cota 2.70.Meciul se joaca pe stadionul Wanda Metropolitano din Madrid si este televizat in tara noastra de Digi Sport 1, Telekom Sport 1 si Look Sport.