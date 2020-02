LIVE ACUM Liga Campionilor: Primele meciuri din optimile de finala

Atletico Madrid - Liverpool 1-0

Borussia Dortmund - PSG 0-0

Ziare.

com

(Saul '4)min.4 - GOOOL ATLETICO MADRID!!! Saul deschide scorul la Madrid cu o reluare din cativa metri, dupa un corner!!!ora 22:00 - Startul meciurilor.Oblak - Vrsaljko, Savic, Felipe, Lodi - Koke, Sault, Thomas, Lemar - Correa. Morata.Alisson - Arnold, Gomez, van Dijk, Robertson - Henderson, Fabinho, Wijnaldum - Salah, Firmino, Mane.-------------------Burki - Piszczek, Hummels, Zagadou - Hakimi, Emre Can, Witsel, Guerreiro - Sancho, Haaland, Hazard.Navas - Meunier, Kimpembe, Thiago Silva, Kurzawa - Verratti, Marquinhos, Gueye - Di Maria, Mbappe, Neymar.La TV, partidele pot fi vizionate in direct pe posturile Digi Sport, Telekom Sport si Look Plus.I.G.