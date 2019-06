Liverpool invinge Tottenham si castiga finala Ligii Campionilor

Ziare.

com

Confruntarea de pe stadionul lui Atletico a fost destul de anosta, desi a avut parte de un start in forta.Liverpool a reusit sa obtina o lovitura de la 11 metri dupa doar 24 de secunde, intrucat mijlocasul Sissoko a atins mingea cu mana in suprafata de pedeapsa.Salah a transformat fara emotii lovitura de la 11 metri, iar Liverpool a avut un start excelent de joc.Tottenham a inceput sa aiba posesia dupa primirea golului, insa s-a jucat mai mult la centrul terenului, fara ocazii de poarta.In schimb, Liverpool s-a aparat bine si a mai avut doua sanse de a mai marca pana la pauza, prin Alexander-Arnold si Robertson, prin suturi de la distanta.In partea secunda, Tottenham a continuat sa joace fara sa-si asume mari riscuri si s-a apropiat periculos de poarta lui Liverpool doar in ultimele zece minute, dar a fost prea putin.In schimb, Liverpool a mai marcat o data in minutul 87, prin Origi, care a punctat cu un sut langa bara.Pentru Liverpool aceasta este a sasea Liga a Campionilor din istorie si prima dupa o pauza de 14 ani.In schimb, Tottenham a pierdut prima finala europeana disputata.90 - 5 minute suplimentare.89 - Schimbare Liverpool: Gomez intra in locul lui Mane.85 - Eriksen trage din unghi din lovitura libera, dar mingea e respinsa in corner!82 - Schimbare Tottenham: Llorente intra in locul lui Ali.80 - Cea mai buna sansa pentru Tottenham, dar suturile lui Son si Moura sunt aparate de portarul lui Liverpool.79 - Ali reia cu capul peste poarta din sase metri dupa o centrare din partea dreapta.74 - Schimbare Tottenham: Dier intra in locul lui Sissoko.73 - Situatie buna pentru Tottenham, dar Dele Ali reia slab in bratele portarului.71 - Contraatac periculos pentru Liverpool, dar Mane rateaza de putin mingea intr-o situatie periculoasa.69 - Ocazie mare pentru Liverpool, insa Milner suteaza putin pe langa poarta.66 - Schimbare Tottenham: Lucas intra in locul lui Winks.65 - Momente mai slabe de joc, fara faze de poarta.62 - Schimbare Liverpool: Milner intra in locul lui Wijnaldum.58 - Schimbare Liverpool: Origi intra in locul lui Firmino.53 - Fabinho a sutat de la mare distanta, insa mingea se duce in bratele portarului.48 - Actiune buna a lui Kane in partea stanga, dar centrarea spre Son e imprecisa.45 - 2 minute suplimentare.38 - Robertson ia o actiune pe cont propriu in banda stanga, dar sutul sau se duce putin peste poarta! Mingea e deviata de Lloris in corner.33 - Delle Ali patrunde periculos in careu si obtine un corner.27 - Minute ceva mai slabe pe teren, se joaca mult la centrul terenului.21 - Salah suteaza din afara careului, mingea e deviata in corner.17 - Alexander-Arnold trage puternic din afara careului, dar mingea se duce putin pe langa poarta.15 - Tottenham are o posesie covarsitoare in ultimele minute, insa nu se poate apropia periculos de poarta.10 - Sissoko isi ia inima in dinti si suteaza de la 30 de metri, dar trimite mult peste poarta.9 - Minute mai bune pentru Tottenham, care s-a instalat in jumatatea lui Liverpool. "Cormoranii" se apara bine momentan.5 - O prima actiune de atac pentru Tottenham, insa Delle Ali obtine doar un corner.1 - Penalti pentru Liverpool dupa un hent comis de Sissoko in secunda 24!Lloris - Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose - Winks, Sissoko - Eriksen, Alli, Son - Kane.Maurizio Pochettino.Alisson - Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson - Fabinho, Henderson, Wijnaldum - Salah, Mane, Firmino.Jurgen Klopp.In intreaga istorie, Liverpool s-a impus de 79 de ori, Tottenham de 48, iar 43 de meciuri s-au terminat la egalitate.In ultimii 6 ani, Tottenham a castigat insa un singur meci contra celor de la Liverpool.La casele de pariuri, Liverpool are cota 1.47 sa castige trofeul, iar Tottenham are cota 2.70.Meciul se joaca pe stadionul Wanda Metropolitano din Madrid si este televizat in tara noastra de Digi Sport 1, Telekom Sport 1 si Look Sport.