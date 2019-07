O echipa de traditie, eliminata in turul doi preliminar al Ligii Campionilor: Rezultatele complete inregistrate marti seara

Ziare.

Campioana Romaniei, CFR Cluj, a reusit un rezultat de egalitate la Tel-Aviv si, gratie victoriei din mansa tur, s-a calificat astfel in turul urmator.Surpriza serii s-a produs in Elvetia, acolo unde Basel a eliminat-o pe vicecampioana Olandei, PSV Eindhoven.- Sutjeska 3-0 (in tur 1-0)Kalju -0-2 (in tur 0-5)Maccabi Tel Aviv -2-2 (in tur 0-1)- PSV Eindhoven 2-1 (in tur 2-3)- Saburtalo Tibilisi 3-0 (in tur 2-0)Valletta -1-1 (in tur 1-3)- Viktoria Plzen 4-0 (in tur 0-0)In turul trei preliminar al celei mai importante competitii intercluburi din Europa, CFR Cluj o va intalni pe campioana Scotiei, Celtic Glasgow.I.G.