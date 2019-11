Ploaie de goluri in Liga Campionilor: Genk-ul lui Ianis Hagi, umilit pe teren propriu

GRUPA E

GRUPA F

GRUPA G

GRUPA H

Cu Ianis Hagi rezerva si introdus pe teren abia in ultimele 10 minute, Genk a fost umilita pe teren propriu de Salzburg si isi adio de la primavara europeana.Nicusor Stanciu a inceput ca titular la Slavia Praga, insa a fost inlocuit in minutul 57 al meciului pierdut, acasa, cu Inter.Razvan Marin n-a evoluat niciun minut in victoria obtinuta de Ajax la Lille.(Samata '85 / Daka '43, Minamino '45, Hee-Chan '69, Haaland '87)(Lovren '65 / Mertens '21)1. Liverpool 10p, 2. Napoli 9p, 3. Salzburg 7p, Genk 1p.(Suarez '29, Messi '33, Griezmann '67 / Sancho '77)(Soucek '37 - penalti / Lautaro '19 si '88, Lukaku '81)1. Barcelona 11p, 2. Inter 7p, 3. Dortmund 7p, 4. Slavia 2p.(Dzyuba '42, Ozdoev '82)(Forsberg '89 - penalti si '90+6 / Pizzi '20, Vinicius '59)1. Leipzig 10p, 2. Zenit 7p, 3. Lyon 7p, 4. Benfica 4p.(Soler '40, Wass '82 / Kovacic '41, Pulisic '50)(Ziyech '2, Promes '59)1. Ajax 10p, 2. Valencia 8p, 3. Chelsea 8p, 4. Lille 1p.Ultima etapa din grupele Ligii Campionilor e programata peste doua saptamani.I.G.