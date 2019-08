Rezultate spectaculoase in Champions League: Ce echipe sunt la un pas de grupe

Olympiacos - Krasnodar 4-0 (Guerrero '30, Randelovic '78, '84, Podence '89)

Dinamo Zagreb - Rosenborg 2-0 (Petkovic '8-pen, Orsic '28)

Young Boys - Steaua Rosie 2-2 (Assale '7, Hoarau '76-pen/ Degenek '18, Garcia Ezequiel '47)

Ziare.

com

Grecii de la Olimpiacos si croatii de la Dinamo Zagreb au obtinut victorii destul de clare acasa si sunt mari favoriti la calificarea in faza grupelor.Iata insa rezultatele complete de miercuri seara:Partidele retur din play-off-ul Champions League sunt programate saptamana viitoare.Echipele invingatoare merg in grupele Ligii Campionilor, in timp ce invinsele trebuie sa se multumeasca cu grupele Europa League.M.D.