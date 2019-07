Rezultatele inregistrate in meciurile din Liga Campionilor

Ziare.

com

Campioana Romaniei, CFR Cluj, a pierdut cu 1-0 in fata campioanei din Kazahstan, FC Astana, si va avea o misiune extrem de dificila in returul de saptamana viitoare.Dar iata toate rezultatele inregistrate marti in primul tur preliminar al Ligii Campionilor:FC Astana - CFR Cluj 1-0Ararat Armenia - AIK 2-1HJK - HB Torshavn 3-0Nomme JK Kajiu - KF Shkendija 0-1FK Sarajevo - Celtic 1-3Dudelange - Vallettta 2-2Suduva - Steaua Rosie Belgrad 0-0TNS - Feronikeli 2-2Miercuri sunt programate celelalte meciuri din prima mansa a primului tur preliminar, dupa cum urmeaza:18:30 Partizani - Qarabag20:00 BATE Borisov - Piast Gliwice20:00 Sheriff Tiraspol - Saburtalo21:00 Ferencvaros - Ludogorets21:15 Slovan Bratislava - Sutjeska21:45 Dundalk - Riga FC21:45 Linfield - Rosenborg23:00 Valur - MariborPartidele retur vor avea loc saptamana viitoare.I.G.