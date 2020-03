Rezultatele inregistrate in optimile Ligii Campionilor: Jose Mourinho, eliminat dupa o seara cu 10 goluri marcate!

Ziare.

La Valencia, in fata unor tribune goale, gazdele n-au reusit sa intoarca rezultatul dezastruos din tur, cand au pierdut cu 4-1 in Italia, cu Atalanta.Ibericii au incasat alte patru goluri, fiind invinsi pe teren propriu cu 4-3. Eroul serii a fost slovenul Josip Ilicic, care a marcat toate golurile italienilor.La prima prezenta din istorie in cea mai importanta competitie intercluburi din Europa, Atalanta ajunge, astfel, in sferturile de finala si se anunta o nuca tare pentru granzi.In celalalt meci al serii, RB Leipzig a eliminat fara emotii echipa antrenata de Jose Mourinho, Tottenham Hotspur.Dupa 1-0 in tur, nemtii s-au impus si in mansa secunda, pe teren propriu, cu un categoric 3-0.Valencia -3-4 (Gameiro '21 si '51, Torres '67 / Ilicic '3 si '43 - ambele din penalti, '71 si '82)in tur 1-4- Tottenham 3-0 (Sabitzer '10 si '22, Forsberg '87)in tur 1-0min.90 - Finalul meciurilor.min.87 - Forsberg duce scorul la 3-0 in Germania.min.82 - Ilicic e de neoprit! Slovenul marcheaza cel de-al patrulea gol si Atalanta conduce cu 4-3, 8-4 la general!min.71 - Ilicic reuseste hattrick-ul si Valencia cu Atalanta sunt din nou la egalitate.min.67 - Ferran Torren il lobeaza frumos pe Sportiello si Valencia face 3-2.min.51 - Valencia egaleaza la doi, prin acelasi Gameiro, de aceasta data cu o lovitura de cap.min.43 - Ilicic marcheaza din nou dintr-o lovitura de la 11 metri si Atalanta trece din nou in avantaj.min.22 - Sabitzer reuseste dubla in Leipzig - Tottenham, cu o lovitura de cap dupa o centrare din banda dreapta.min.21 - Gameiro profita de o neintelegere intre Palomino si Sportiello si egaleaza la Valencia.min.10 - Sabitzer marcheaza pentru Leipzig cu un sut din afara careului.min.3 - Atalanta deschide scorul la Valencia dupa reusita lui Ilicic dintr-o lovitura de la 11 metri.ora 22:00 - Startul meciurilor.Wass - Coquelin, Diakhaby, Gaya - Soler, Dani Parejo, Kondogbia, Ferran Torres - Rodrigo, Gameiro.Sportiello - Caldara, Palomino, Djimsiti - Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens - Pasalic, Gomez - Ilicic.--------------------------Gulacsi - Klostermann, Upamecano, Halstenberg - Mukiele, Laimer, Sabitzer, Angelino - Nkunku, Schick, Werner.Lloris - Aurier, Alderweireld, Tanganga, Sessegnon - Lo Celso, Dier, Winks, Lamela - Alli - Lucas Moura.I.G.