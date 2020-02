Rezultatele inregistrate miercuri seara in Liga Campionilor: Real Madrid, invinsa acasa. Juventus pierde in Franta

min.86 - Cartonas rosu pentru Sergio Ramos (Real Madrid)! Capitanul madrilenilor il faulteaza in calitate de ultim aparator pe Gabriel Jesus si e trimis direct la cabine!

Ziare.

com

Real Madrid a primit vizita lui Manchester City, intr-o confruntare asteptata cu nerabdare de lumea fotbalului.Isco a deschis scorul pentru madrileni, insa "cetatenii" au intors scorul in ultimele minute si s-au impus cu 2-1.Gabriel Jesus (min.78) si Kevin De Bruyne (min.83 - penalti) au marcat pentru britanici, care devin astfel mari favoriti la calificarea in sferturi.Mai mult, capitanul madrilenilor, Sergio Ramos, a fost eliminat si nu va juca in retur.In Franta, Olympique Lyon a produs surpriza in duelul cu Juventus, care a avut un singur sut pe spatiul portii.A fost 1-0 pentru francezi, dupa golul reusit de Tousart, in prima repriza.(Isco '60 / Gabriel Jesus '78, De Bruyne '83 - penalti)(Tousart '31)min.83 - GOOOL MANCHESTER CITY!!! DE Bruyne o aduce pe City in avantaj dintr-o lovitura de la 11 metri!!!min.78 - GOOOL MANCHESTER CITY!!! Gabriel Jesus inscrie cu capul dupa o centrare a lui De Bruyne!!!min.60 - GOOOL REAL MADRID!!! Isco primeste de la Vinicius, dupa o recuperare a lui Modric, si Ederson n-are nicio sansa la un sut trimis langa bara!!!min.31 - GOOOL LYON!!! Tousart deschide scorul cu o reluare din 5 metri dupa o centrare a lui Aouar!!!ora 22:00 - STARTUL MECIURILORCourtois - Carvajal, Ramos, Varane, Mendy - Modric, Casemiro, Vaverde - Isco, Vinicius - Benzema.Zinedine Zidane.Ederson - Walker, Laporte, Otamendi, Mendy - Rodri, Gundogan - Mahrez, De Bruyne, Bernardo Silva - Gabriel Jesus.Josep Guardiola.--------------Lopes - Denayer, Marcelo, Marcal, Dubois - Guimaraes, Tousart, Aouar, Cornet - Ekambi, Dembele.Rudi Garcia.Szczesny - Danilo - De Ligt, Bonuci, Alex Sandro - Pjanic, Rabiot, Bentancur - Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo.Maurizio Sarri.La TV, meciurile pot fi urmarite in direct pe posturile Digi Sport, Telekom Sport si Look Plus.Mansele retur sunt programate pe 17 martie.I.G.