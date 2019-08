Surpriza mare in preliminariile Champions League: Iata rezultatele complete si programul play-off-ului

Rosenborg - Maribor 3-1 (6-2)

- Maribor 3-1 (6-2) Dinamo Kiev - Club Brugge 3-3 (3-4)

3-3 (3-4) Copenhaga - Steaua Rosie Belgrad 1-1 (2-2, 6-7 dupa penalti)

1-1 (2-2, 6-7 dupa penalti) Ferencvaros - Dinamo Zagreb 0-4 (1-5)

0-4 (1-5) LASK Linz - Basel 3-1 (5-2)

- Basel 3-1 (5-2) Olympiacos - Istanbul Basaksehir 2-0 (3-0)

- Istanbul Basaksehir 2-0 (3-0) Ajax - PAOK Salonic 3-2 (5-4)

- PAOK Salonic 3-2 (5-4) Celtic - CFR Cluj 3-4 (4-5)

3-4 (4-5) Porto - Krasnodar 2-3 (3-3)

Dinamo Zagreb - Rosenborg

CFR Cluj - Slavia Praga

Young Boys - Steaua Rosie Belgrad

Apoel - Ajax

Lask Linz - Club Brugge

Olympiacos - Krasnodar

Ziare.

com

Iata rezultatele complete din preliminarii:Qarabag -0-2 (2-3 la general)Iata si programul din play-off:Invingatoarele vor merge in grupele Ligii Campionilor, in timp ce invinsele se califica in grupele Europa League.M.D.