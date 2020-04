Cand s-ar putea relua Liga Campionilor: Ultima solutie gasita de UEFA

Ziare.

"Ultima parte din Liga Campionilor s-ar putea desfasura in intregime in cursul lunii august", sustine Le Parisien.Postul spaniol de radio Cadena SER confirma aceasta informatie. Cadena SER prezinta si alte elemente, bazandu-se pe surse apropiate de cluburile ce continua cursa in aceste competitii. Astfel, partidele ar urma sa se dispute cu portile inchise, intr-o singura mansa, si nu dupa sistemul tur-retur.Liga Campionilor si Europa League s-ar incheia dupa competitiile interne, potrivit planului UEFA . Meciurile din cupele europene ar urma sa se desfasoare intr-un interval de numai doua saptamani.Sezonul 2020-2021 ar urma sa inceapa in luna septembrie.UEFA a repetat ca prioritatea sa o reprezinta sanatatea suporterilor si a jucatorilor.