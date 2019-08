Iata cum arata grupele Ligii Campionilor in acest sezon

Dar iata care sunt grupele Ligii Campionilor in editia 2019/2020

Cea mai spectaculoasa si urmarita competitie intercluburi din Europa propune si in acest an dueluri incendiare intre cele mai importante formatii de pe Batranul Continent.32 de echipe au obtinut calificarea in faza grupelor, iar acestea au fost impartite in 8 grupe a cate 4 formatii.Cea mai echilibrata grupa se anunta a fi F, in care au fost repartizate FC Barcelona, Borussia Dortmund si Inter, impreuna cu echipa care a eliminat-o in playoff pe CFR Cluj, Slavia Praga.PSG, Real Madrid, Club Brugge, Galatasaray.Bayern Munchen, Tottenham Hotspur, Olympiacos, Steaua Rosie Belgrad.Manchester City, Sahtior Donetk, Dinamo Zagreb, Atalanta.Juventus, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lokomotiv Moscova.Liverpool, Napoli, Salzburg, Genk.FC Barcelona, Borussia Dortmund, Inter, Slavia Praga.Zenit St. Petersburg, Benfica, Olympique Lyon, RB Leipzig.Chelsea, Ajax, Valencia, Lille.Din fiecare grupa vor avansa in "optimi" primele doua clasate, in timp ce formatia de pe locul 3 va merge in "16-imile" Europa League.Vor fi sase etape in grupe, dupa cum urmeaza:17/18 septembrie (prima etapa)1/2 octombrie (a doua etapa)22/23 octombrie (a treia etapa)5/6 noiembrie (a patra etapa)26/27 noiembrie (a cincea etapa)10/11 decembrie (a sasea etapa)Sezonul trecut, trofeul Ligii Campionilor a mers la Liverpool, dupa o finala cu Tottenham.Finala acestui sezon se va disputa pe stadionul Ataturk Olympic din Istanbul, la 30 mai 2020.I.G.