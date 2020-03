Meciul de fotbal care ar fi contribuit puternic la propagarea coronavirusului in Italia: Iata ce spune primarul orasului Bergamo

Ziare.

Inainte ca acest oras din Lombardia sa devina cel mai afectat de pandemia de Covid-19 in Italia, echipa locala de fotbal, Atalanta, a primit vizita spaniolilor de la Valencia, pe 19 februarie, pe stadionul San Siro din Milano, in cadrul optimilor de finala ale celei mai importante competitii continentale intercluburi."Printre explicatiile avansate in legatura cu tristul palmares de la Bergamo se afla si meciul care s-a jucat pe stadionul San Siro intre Atalanta si Valencia", a declarat Gori intr-un dialog cu presa pe care l-a avut pe Facebook."In cursul acelei seri, 40.000 de locuitori din Bergamo s-au deplasat la Milano pentru a urmarii meciul si s-au regrupat pe stadion. Multi dintre ei l-au urmarit acasa, in familie, in grup, in bar", multiplicand astfel ocaziile de contaminare, a continuat edilul.Atalanta s-a calificat pentru sferturile de finala ale Ligii Campionilor - suspendata de atunci din cauza pandemiei - la prima participare din istoria sa.Marti seara, clubul din Bergamo a anuntat ca portarul sau Marco Sportiello a fost testat pozitiv la coronavirus. Acesta a fost titular la Valencia, in meciul retur dintre cele doua echipe."Este clar ca seara respectiva (la meciul tur) a fost o ocazie de raspandire puternica a virusului, insa nu cred ca acela a fost cu adevarat punctul de plecare pentru tot", a adaugat primarul din Bergamo."In opinia mea, scanteia a fost ceea ce s-a intamplat la spitalul Fenaroli din Alzano", o localitate de la marginea orasului Bergamo. "Nu se stie exact cand, dar intr-o zi, un pacient trebuie sa fi ajuns cu pneumonie, legata de coronavirus si care nu a fost identificat ca atare. Si acest pacient a ramas in contact cu alti pacienti, care apoi au infectat medici si asistente", a explicat Giorgio Gori.Primarul crede ca bilantul din Bergamo este si mai greu decat o sugereaza statisticile oficiale, pentru ca "multe persoane varstnice au decedat la casele lor, fara sa poata fi aduse la spital". "Asupra acestor persoane nu s-a facut niciun test, nici inaintea decesului acestora si nici dupa", a mai spus el.